Северокорейские СМИ сообщили о перестановках в руководстве РК

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Северокорейские СМИ прокомментировали перестановки в администрации РК. Так, пропагандистский сайт «Уриминчжоккири» процитировал статью, опубликованную на сайте «Чачжу сибо», интернет-СМИ, поддерживающего объединение Кореи. В ней говорится, что в Сеуле рассчитывают на Ли Ин Ёна, который может вывести межкорейские отношения из тупика. 3 июля депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Ли Ин Ён назначен министром по делам воссоединения вместо ушедшего в отставку Ким Ён Чхоля. «Уриминчжоккири» цитирует ещё одну статью, призывающую Сеул прекратить совместные с Вашингтоном военные учения и избавиться от южнокорейско-американской рабочей группы, созданной в ноябре 2018. Она обсуждает подходы к денуклеаризации, оказание гуманитарной помощи. Пропагандистская радиостанция «Голос воссоединения» сообщила о протестах южнокорейских общественных организаций, призывающих вывести американские войска с Корейского полуострова. Государственные СМИ КНДР пока не комментировали новые назначения.