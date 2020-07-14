Экспорт автомобилей из РК сократился в первом полугодии на 33%

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Как сообщили во вторник в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, в первой половине текущего года отечественные производители автомобилей экспортировали 826.710 единиц своей продукции. Это на 33,4% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В стоимостном выражении поставки автомобилей за рубеж составили 15 млрд 760 млн долларов, что на 27,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Сокращение экспорта происходит из-за того, что пандемия COVID-19 привела к сокращению деловой активности. Производство автомобилей в РК сократилось в первом полугодии на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1.627.534 единицы в основном из–за нехватки некоторых импортных деталей. Между тем, продажи автомобилей на внутреннем рынке возросли за тот же период на 7,2% благодаря акциям и маркетинговым усилиям автопроизводителей.