«Новый курс» позволит создать к 2025 году 1,9 млн рабочих мест

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Проект «Новый курс», на реализацию которого предстоит потратить 160 трлн вон (130 млрд долларов), позволит создать 1 млн 900 тыс. новых рабочих мест. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник в своей резиденции с презентацией проекта, который призван помочь преодолеть экономические последствия пандемии COVID-19 и подготовиться к эпохе после коронавируса. Глава государства отметил, что правительство инвестирует в корейскую версию «Нового курса» 114 трлн вон. Остальные 46 трлн вон составят расходы частного сектора и местных органов власти. К 2022 году, когда истечёт пятилетний срок полномочий нынешнего президента, его администрация планирует потратить на создание 890 тыс. рабочих мест 49 трлн вон. Глава государства выразил надежду на то, что корейская версия «Нового курса» станет новой возможностью для тех, кому нужна работа. Он назвал проект «декларацией превращения РК в быстро развивающуюся страну».