Прокуратура РК расследует 545 дел о нарушении режима карантина

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Южнокорейская полиция направила в прокуратуру 545 дел о нарушении режима карантина. 10 человек арестованы. Как сообщили во вторник в Полицейском управлении РК, к ответственности за нарушения закона о борьбе с инфекционными заболеваниями привлечены в общей сложности 1.207 человек. В отношении 606 человек расследование продолжается, в отношении 56 человек обвинение не предъявлено. Полиция выявила 506 нарушителей правил самоизоляции, дела 317 из них переданы в прокуратуру для предъявления обвинения, 7 человек арестованы, 158 дел расследуются. 530 человек обвиняются в нарушении запрета на собрания. 131 дело направлено в прокуратуру для предъявления обвинения, 389 дел находятся в стадии расследования. 46 человек обвиняются в создании препятствий борьбе с распространением инфекции. Они сообщили ложные сведения о местах, которые посетили, будучи инфицированными. 18 дел переданы в прокуратуру для предъявления обвинения, трое арестованы. 23 дела расследуются.