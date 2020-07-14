Связь шестого поколения 6G может появиться к 2030 году

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Предоставление услуги связи шестого поколения 6G может начаться к 2030 году. Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник исследовательским центром компании Samsung Electronics. Разработка стандарта связи шестого поколения завершится к 2028 году, а её предоставление начнётся два года спустя. Хотя коммерциализация связи пятого поколения 5G пока находится на начальной стадии, никогда не рано начинать подготовку к 6G, потому что от начала исследований до коммерциализации коммуникационных технологий нового поколения обычно требуется около десяти лет, отмечается в докладе. РК стала первой страной в мире, которая начала коммерциализацию сети 5G в апреле прошлого года. По мнению экспертов, 6G обеспечит максимальную скорость передачи данных 1.000 гигабит в секунду с задержкой менее 100 микросекунд, что в 50 раз превышает пиковую скорость передачи данных и составляет одну десятую задержки 5G.