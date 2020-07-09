Сокращение занятости в июне - самое значительное с 1999 года

Photo : YONHAP News

В июне в РК наметилась тенденция к восстановлению уровня занятости, однако ситуация в производственном секторе по-прежнему вызывает беспокойство. С таким заявлением выступил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. В своём посте в Facebook от 15 июля он написал, что в прошлом месяце количество трудоустроенных граждан сократилось на 352 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. Это самый значительный спад за июнь после 1999 года. Общее количество трудоустроенных составило 27 млн 55 тыс. человек. В то же время в стране отмечаются положительные тенденции. Так, с мая по июнь сокращается разрыв между количеством трудоустроенных в сравнении с прошлогодними данными. В мае показатель составил 392 тыс., а в июне - 352 тыс. человек. Рост занятости отмечается в сфере здравоохранения и социального обеспечения, рыболовства, лесного и сельского хозяйства, транспортных перевозок. Министр также сообщил, что марте количество временно неработающих превышало 1 млн 600 тыс. человек, однако показатель заметно сократился в июне до отметки в 730 тыс. человек. В производственном секторе пока отмечаются противоположные тенденции. Между тем, показатель трудоустройства в возрастной группе от 20 до 29 лет также вызывает беспокойство. В июне среди них было зафиксировано сокращение числа трудоустроенных на 2,5%, что на 0,1% выше, чем в предыдущем месяце.