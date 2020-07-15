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Правительство и правящая партия озабочены проблемой рынка недвижимости

Write: 2020-07-15 12:26:30Update: 2020-07-15 13:58:21

Правительство и правящая партия озабочены проблемой рынка недвижимости

Photo : YONHAP News

В среду правящая Демократическая партия Тобуро и правительство РК согласились с необходимостью увеличения объёма предоставления жилья людям, которые реально в нём нуждаются. В связи с этим, было принято решение о скорейшем принятии соответствующих мер. Депутат Национального собрания, глава парламентского комитета по вопросам сухопутных территорий и транспорта Чин Сон Ми, в частности, заявила, что правительство и Национальное собрание должны приложить все усилия для решения этой проблемы. По её словам, в нескольких новых городах планируется построить 300 тыс. единиц жилья. Министр сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми отметила, что в течение трёх ближайших лет планируется распределить 180 тыс. новых квартир в год, что на 44% больше по сравнению со средними показателями за последние 10 лет.
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