Трое из пяти граждан РК поддерживают повышение МРОТ

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Трое из пяти южнокорейцев поддерживают повышение минимального размера оплаты труда на 1,5%. На это указывают результаты опроса, проведённого 14 июля сотрудниками рекрутингового портала Incruit среди 1.078 человек. Вышеуказанную положительную позицию выразили 58,8% респондентов. Среди причин поддержки увеличения МРОТ 22,2% опрошенных указали, что повышение лучше, чем понижение. Затем 21,7% посчитали значимым сам факт повышения отметки, а также актуальной нынешнюю инициативу, учитывая рост цен. 34,8% высказали отрицательное мнение о нынешнем повышении минимальной заработной платы. Свою позицию они объяснили слишком низким ростом показателя. Напомним, что 14 июля МРОТ на 2021 год был установлен на уровне 8.720 вон (6,7 доллара) в час. В прошлом году, когда было принято решение о повышении МРОТ на 2,9%, «за» высказались 42%, а «против» - 58%. Статистическая погрешность при обработке результатов данного опроса составила ±2,98% при уровне достоверности 95%.