США не отменят визы для иностранных студентов

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Во вторник в администрации президента США Дональда Трампа заявили об отмене новых миграционных правил, запрещающих иностранным студентам оставаться в стране, если все их занятия в осеннем семестре будут проходить в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19. Такое решение было принято федеральным судьёй штата Массачусетс Эллисон Берроуз во время слушаний по иску, поданному Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом против правительства. Эллисон Берроуз сказала, что правительство и два университета пришли к согласию о восстановлении прежних правил пребывания в стране иностранных студентов. Ранее, 6 июля, служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США предупредила об отмене виз для иностранных студентов, если их вузы перейдут исключительно на онлайн обучение ввиду пандемии COVID-19. Эти меры сразу же вызвали негативную реакцию многих американских университетов.