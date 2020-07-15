В РК растёт число беженцев

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Количество беженцев, получивших разрешение на проживание в РК, впервые превысило отметку в 3 тыс. человек. По данным министерства юстиции, представленным 16 июля, в период с 1994 года, когда начался сбор соответствующей статистики, по 2019 год количество иностранцев, получивших статус беженцев или разрешение на проживание в стране, составило 3.373 человека. Всего за это время было зарегистрировано 64.357 заявлений на получение статуса беженцев, но только 1.022 из них были признаны таковыми. Только в 2019 году по этому вопросу были рассмотрены дела 5.598 человек, но лишь 79 из них были признаны беженцами, а 232 получили разрешение на проживание в РК. В министерстве отмечается, что с 2013 года, когда в РК в силу вступил закон о беженцах, резко увеличилось количество заявок на получение данного статуса. Если в период с 1994 по 2012 год было принято около 5 тыс. обращений, то за последние семь лет отметка выросла в 10 раз. В прошлом году среди подавших заявки 46% пришлись на граждан России, Казахстана и Китая.