Корейская поп-культура привлекает туристов

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В прошлом году иностранные туристы, интересующиеся контентами корейской поп-культуры Халлю, потратили в среднем 1.007 долларов на человека. На это указывает представленный 16 июля доклад Национальной организации туризма Кореи. Наибольшая сумма была израсходована на шопинг – 302 доллара. Затем следуют на проживание – 184 доллара, питание – 155 долларов, покупку различных товаров, связанных с Халлю, – 138 долларов. В общем количестве иностранных туристов РК 7.4%, или 1 млн 116 тыс. 422 человека, пришлись на тех, кто увлекается К-РОР и другими подобными контентами. Если добавить сюда любителей гастрономического туризма, желающих провести время в храмах, и тех, кто интересуется корейской культурой, помимо звёзд К-РОР, то показатель вырастит до 55,3%. Всего же в прошлом году такие туристы потратили на территории страны 1 млрд 124 млн 134 тыс. долларов. Кроме того, они вызвали производственный эффект в объёме более 2 млрд долларов.