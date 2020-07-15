Национальное собрание 21-го созыва начинает работу

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16 июля начинает работу Национальное собрание РК 21-го созыва. В соответствии с регламентом, законодательный орган должен был начать работу ещё 30 мая. Но из-за разногласий правящих и оппозиционных сил сделать это удалось только теперь. Это самое позднее начало работы законодательного органа с 1987 года. После приветственной речи спикера к депутатам обратится президент РК Мун Чжэ Ин. Предполагается, что он призовёт к сотрудничеству в деле преодоления кризиса, связанного с COVID-19, и реализации проекта «Новый курс», нацеленного на укрепление экономики. Также ожидается, что глава государства затронет вопросы реструктуризации правительства, регулирования ситуации на рынке недвижимости, а также тему начала работы следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. Эксперты полагают, что, в отличие от июня, когда правящая Демократическая партия Тобуро действовала в парламенте самостоятельно из-за отказа оппозиции работать, в июле можно ожидать жёсткого политического противостояния.