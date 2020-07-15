Лидеры восьми стран выступили за равный доступ к вакцине от COVID-19

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15 июля лидеры восьми стран, включая президента РК Мун Чжэ Ина, опубликовали совместное обращение в газете «Вашингтон пост», в котором выступили за равный доступ к вакцине от COVID-19 и призвали мировых лидеров дать обещание приложить усилия для обеспечения её справедливого распределения во всём мире. Приводя слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что ни одна страна не будет в безопасности до тех пор, пока все страны не будут в безопасности, лидеры восьми государств подчеркнули, что вакцина – это самый верный способ положить конец эпидемии, однако для этого необходимо, чтобы у всех стран был равный доступ к ней. Помимо южнокорейского президента в заявлении приняли участие канадский премьер-министр Джастин Трюдо, президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Испании Санчес Педро, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и премьер-министр Туниса Элиас Фахфах. Они выразили надежду на то, что в ближайшее время подтвердится эффективность и безопасность одной или нескольких вакцин от COVID-19 из порядка 200 образцов, находящихся в настоящее время в разработке. Подчёркивается, что производство и справедливое распространение вакцины станет подлинным испытанием для международного сотрудничества. Главы государств отметили, что для осуществления скоординированного распределения вакцины необходимо создать эффективный многосторонний механизм, обеспечивающий взаимное доверие и прозрачность.