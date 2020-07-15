Realmeter: Рейтинг президента РК составил 44,1%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина составил 44,1%, снизившись на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило в четверг агентство Realmeter, подведя итоги опроса, проведённого по заказу вещательной компании TBS с 13 по 15 июля среди полутора тысяч жителей разных регионов страны. Нынешняя отметка является самой низкой с октября прошлого года, когда она составила 41,4%. Отрицательную оценку деятельности президента дали 51,7% респондентов, что на 5,2% больше, чем неделю назад. Это самый высокий показатель с ноября прошлого года, когда он достиг 52,2%. По мнению экспертов на снижении оценки сказались такие факторы, как опубликованный недавно план правительства по регулированию рынка недвижимости и ситуация вокруг обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против скончавшегося мэра Сеула Пак Вон Суна. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил - 35,4%, оппозиционной Объединённой партии будущего – 31,1%, партии Справедливости – 7% и т.д. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%.