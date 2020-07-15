Госсекретарь США призвал КНДР вернуться к переговорам

Photo : YONHAP News

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду на то, что КНДР изменит свою нынешнюю позицию и вернётся к переговорам. Об этом он заявил 15 июля в ходе беседы с американским интернет-изданием «The Hill». В ответ на вопрос о третьем саммите США и КНДР Помпео сказал, что его проведение будет возможно при наличии достаточно высокой вероятности того, что в результате встречи стороны достигнут реального прогресса. Ранее заместитель государственного секретаря и спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн в ходе своего недавнего визита в Сеул призвал КНДР назначить ответственное лицо для проведения переговоров, что можно истолковать как готовность США к диалогу. В США, между тем, продолжают придерживаться позиции о необходимости проведения подконтрольной денуклеаризации КНДР. Одновременно вполне очевидно, что администрация Дональда Трампа в преддверии президентских выборов делает определённую ставку на успех диалога с Северной Кореей, стремясь продемонстрировать подвижки в этом вопросе.