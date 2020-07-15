В РК 35 «отказников по соображениям совести» переведены на альтернативную службу

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В РК после внесения поправок в Закон о «военной службе» первые 35 отказников от службы в армии по соображениям совести были переведены на альтернативную службу. Такое решение было принято 15 июля в ходе первого заседания комиссии по вопросу альтернативной службы. Все 35 призывников являются последователями секты «Свидетели Иеговы» и ранее были обвинены в уклонении от службы в армии. Но затем обвинение было снято, так как их невиновность была подтверждена в ходе судебного разбирательства. Поэтому решение об их переводе на альтернативную службу было принято комиссией без процедур расследования и предварительного рассмотрения вопроса, предусмотренных законом. С октября этого года в течение 36 месяцев эти призывники будут работать в качестве вспомогательного персонала в исправительных учреждениях при министерстве юстиции. Между тем, комиссия по вопросу альтернативной службы подготовила перечень пунктов, которые будут учитываться при рассмотрении обращений от призывников. Они разделены на две основные категории: религиозные и личные убеждения. В каждом случае будут тщательно проверяться действительность приверженности соответствующим убеждениям, истинность мотивов и наличие реальных противоречий убеждений человека с несением военной службы.