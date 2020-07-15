15 июля в РК выявлен 61 новый случай COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, 15 июля по всей стране выявлен 61 новый случай COVID-19, в результате чего общее число заболевших с момента обнаружения вируса на территории страны составило 13.612 человек. 47 новых случаев пришлись на прибывших из-за рубежа. Из них 20 зараженных выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах, а остальные в разных регионах страны. 31 случай инфекции подтверждён в столичном регионе: 7 – в Сеуле, 21 – в провинции Кёнгидо, 3 – в Инчхоне. 3 случая инфекции выявлены – в провинции Канвондо, 2 в Тэгу, по 1 – в Тэчжоне, Кванчжу, Ульсане, провинциях Чхунчхон-Пукто, Кёнсан-Намдо. Число умерших увеличилось на два человека. В общем, к настоящему моменту от вируса скончался 291 человек. Коэффициент смертности составил 2,14%. 48 человек выписаны за сутки из медицинских учреждений и освобождены от режима домашнего карантина, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 12.396 человек. Проходят лечение в стационаре и в условиях домашнего карантина 925 человек. С 3 января по всей стране протестированы на COVID-19 1.441.348 человек.