Фильм «Полуостров» будет показан на Международном кинофестивале в Каталонии

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Фильм южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо «Полуостров» получил приглашение принять участие в Международном кинофестивале в Каталонии (г. Сиджес), который входит в Европейскую федерацию фестивалей фантастических фильмов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте кинофестиваля 15 июля. Это уже второе приглашение фильма в международный кинофестиваль вслед за Канским. В 2016 году Ён Сан Хо уже принимал участие в фестивале в Сиджесе с анимационной картиной «Сеульский вокзал» и фильмом ужасов «Поезд в Пусан». Последний был отмечен наградами за режиссуру и за спецэффекты. В этом году фестиваль проходит в 53-й раз и посвящён 100-летию первого в мире фантастического кинофильма «Кабинет доктора Калигари» (1920 г.). Фестиваль будет проходить в смешанном формате онлайн и оффлайн. На родине премьера фильма «Полуостров» состоялась 15 июля.