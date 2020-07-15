В этом году в РК не зафиксировано случаев инфекционных заболеваний помимо COVID-19

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В этом году в РК не было зафиксировано случаев заражения наиболее серьёзными инфекционными заболеваниями помимо COVID-19. Об этом сообщили 15 июля в Центральном штабе противоэпидемических мер, состоявшегося в Центре контроля и профилактики заболеваний в городе Осон провинции Чхунчхон-Пукто. В число наиболее серьёзных инфекционных заболеваний были включены ближневосточный респираторный синдром (MERS), болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), чума и дифтерия. С начала года в мире был зафиксирован 61 случай заболевания ближневосточным респираторным синдромом, из которых 19 оказались смертельными. Количество случаев заболевания Эболой - 41 (17 заболевших умерли). Чумой заражены 3 человека, а дифтерией заболели 68 человек, из которых 3 скончались. В Центральном штабе противоэпидемических мер также сообщили, что не допустят проникновения инфекций в страну путём усиления мер карантинного контроля в отношении прибывающих из государств с неблагоприятной эпидемической обстановкой. Данные о въехавших будут передаваться в медицинские учреждения, а также за ними будет осуществляться наблюдение.