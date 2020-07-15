РК окажет помощь 108 странам мира в борьбе с COVID-19

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Согласно сообщению министерства иностранных дел от 16 июля, правительство РК приняло решение оказать 32 странам помощь в борьбе с COVID-19, отправив защитные маски и тест-системы на сумму 12 млн долларов. Ранее правительство утвердило план оказания помощи 97 странам на сумму 41 млн долларов. 21 из вышеуказанных 32 стран уже входят в первоначальный список, а 11 государств были добавлены. Помощь получат 18 стран Центральной и Южной Америки, а также страны, в которых наблюдается резкое ухудшение эпидемической обстановки, такие как Ирак и Афганистан. В общем, РК окажет помощь 108 странам, оказавшимся в тяжёлом положении из-за распространения COVID-19, на общую сумму в 53 млн долларов (64 млрд вон). Список включает 22 страны АТР, 14 стран Европы и Центральной Азии, 25 стран Американского континента и 47 стран Африки и Ближнего Востока.