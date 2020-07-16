Президент РК призвал парламент к сотрудничеству

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Национальное собрание РК 21-го созыва должно открыть новую эру сотрудничества, отказавшись от политики враждебности и противостояния. Об этом 16 июля на церемонии начала работы парламента заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступив с обращением к депутатам. По его словам, сотрудничество является как никогда актуальным в нынешних условиях мировых угроз. «Народная оценка работы Национального собрания 20-го созыва оказалась очень низкой, несмотря на определённые успехи и усилия парламентариев. Понимание народом политики повышается, но реальная ситуация в политическом мире не соответствует его ожиданиям. Главным поражением стало неудача в реализации политики сотрудничества, и ответственность за это лежит на нас всех, включая меня»,- заявил президент. Он также вновь призвал Национальное собрание оказать содействие в осуществлении мер регулирования рынка недвижимости и в реализации проекта «Новый курс», нацеленного на укрепление экономики в посткоронавирусную эпоху. Глава государства заявил, что правительство использует все рычаги для стабилизации цен и сдерживания спекулятивной активности на рынке недвижимости. Он призвал депутатов принять необходимые для этого законопроекты. Коснувшись межкорейских отношений, президент указал на необходимость ратификации договорённостей, достигнутых между Югом и Севером. Он подчеркнул, что диалог является силой укрепления межкорейского доверия. Глава государства затронул также и тему следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. По его словам, парламент пока не выполняет задачи, связанные с этим проектом, в том числе назначение главы данного органа. Мун Чжэ Ин призвал в течение сессии завершить процедуру рекомендации кандидатуры на пост главы органа и другие сопутствующие процедуры.