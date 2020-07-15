В деле губернатора провинции Кёнгидо новые подробности

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Верховный суд РК отклонил решение апелляционного суда по делу о губернаторе провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёне, которого обвиняют в предоставлении ложных данных во время выборов на должность главы провинции. Обвинение заключается в том, что в 2012 году Ли Чжэ Мён дал указание главе государственной поликлиники в городе Соннам провинции Кёнгидо принудительно положить своего родного брата в больницу для душевнобольных. Но глава медучреждения назвал это нарушением закона и не выполнил поручения. В 2018 году в ходе дебатов в рамках предвыборной кампании перед выборами в местные органы власти Ли Чжэ Мёну был задан вопрос об этом. Он всё отверг, заявив, что обратился с запросом на проведение обследования брата, а положить его в психиатрическую клинику хотели его собственная супруга и дети. Тогда он уговорил мать и семью брата прекратить какие-либо действия в этом направлении, чтобы не вызвать политического скандала. Спорный момент заключается в том, можно ли считать отрицание вышеуказанных фактов и сокрытие некоторых данных нарушением закона «О выборах должностных лиц». По итогам первого судебного слушания по этому вопросу был вынесен вердикт о невиновности губернатора. Суд постановил, что ответ Ли Чжэ Мёна в ходе дебатов был неопределённым и не мог повлиять на мнение избирателей. Апелляционный суд, однако, признал его виновным, сочтя высказывания на дебатах ложными данными. Суд приговорил подсудимого к штрафу в 3 тыс. долларов, сочтя его избрание на должность губернатора недействительным. Однако Верховный суд посчитал Ли Чжэ Мёна невиновным, направив дело на пересмотр в Высший суд города Сувона.