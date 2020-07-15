Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 0,5%

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Банк Кореи принял решение заморозить учётную ставку на прежнем уровне в 0,5%. Решение принято 16 апреля в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике. Оно связано с предположением о том, что в этом году на фоне продолжения пандемии COVID-19 рост ВВП может оказаться ниже прогнозов, озвучивавшийся в мае. Также отмечается, что в целом экономическая активность улучшилась, а меры поддержки правительства способствуют некоторому восстановлению потребления в частном секторе. Одновременно отмечена тенденция общего экономического спада, что выражается сокращением экспорта и ограниченностью процесса восстановления инвестиций в производственные мощности и строительство. Эксперты полагают, что стабилизация потребления и экспорта будет происходит медленнее, чем изначально ожидалось. Также отмечается, что на решение Банка Кореи могла повлиять ситуация повышения цен на рынке недвижимости и ценных бумаг. В комитете по денежно-кредитной политике заявили о намерении сохранить курс на смягчение денежно-кредитной политики в связи с прогнозами о снижении экономического роста страны в течение некоторого времени. Ранее, 28 мая комитет снизил свою учётную ставку на 0,25% до нового рекордно низкого уровня в 0,5%, чтобы помочь поддержать экономику, темпы роста которой самые медленные за последние 20 лет.