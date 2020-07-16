Граждане РК, работающие в Ираке, будут возвращены на родину

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Правительство РК решило вернуть на родину всех южнокорейских граждан, работающих в Ираке, где растут темпы распространения COVID-19. Об этом заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в четверг на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и катастрофами. Он напомнил, что граждане страны уже частично вернулись на родину, но в Ираке остаются ещё более 800 человек. По данным карантинных органов, ряд очагов инфекции сосредоточены в районах строительных площадок, где работают южнокорейские граждане. Они подвергаются повышенной опасности, поскольку ежедневный рост числа подтверждённых случаев COVID-19 в Ираке составляет порядка трёх тысяч. До сих пор наличие вируса подтверждено у 34-х южнокорейских строителей, в том числе у 28-ми - на карантинных контрольно-пропускных пунктах при въезде в РК. Все они вылетели из Ирака на чартерных самолётах с пересадкой в Катаре. Органы здравоохранения сообщили, что к возвращающимся из Ирака гражданам страны могут быть применены специальные карантинные меры.