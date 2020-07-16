Представитель РК поделилась своим видением реформирования ВТО

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Директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи, которая является одним из кандидатов на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО), изложила своё видение реформирования организации. Выступая в четверг на общем собрании ВТО, проходящем в Женеве, Ю Мён Хи отметила, что организация должна стать «верховным судом в вопросах международной торговли». Она должна стать организацией, которая отвечает требованиям времени и пользуется доверием всего мира, - отметила Ю Мён Хи, пообещав в полной мере использовать свой 25-летний опыт торговых переговоров, чтобы осуществить преобразования. Нынешний генеральный директор ВТО Роберто Азеведо из Бразилии уходит в отставку в августе. На этот пост претендуют восемь человек. Помимо Ю Мён Хи, это представители Мексики, Нигерии, Египта, Молдовы, Кении, Саудовской Аравии и Великобритании.