На российском судне в порту Пусан выявлен ещё один очаг COVID-19

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У 17 членов экипажа российского рыболовного судна Regul, которое стоит в порту Пусан, в четверг подтверждён вирус COVID-19. Первоначально карантинные власти сообщили о трёх случаях заболевания среди 39-ти членов экипажа, а в ходе повторного тестирования общее количество инфицированных увеличилось на 14 человек. Больные проходят лечение в условиях стационара, остальные члены экипажа изолированы на судне. Ранее на этой неделе COVID-19 был обнаружен у члена экипажа российского судна под флагом Тувалу, которое также находится в порту Пусан. Тесты остальных 43-х моряков оказались отрицательными. В начале этой недели из больницы выписаны российские моряки с рефрижераторного судна Ice stream. Вирус был выявлен у 19 членов экипажа данного судна. Как сообщили в администрации порта Пусан, с начала июня вирус COVID-19 обнаружен у 39-ти российских моряков, которые прибыли в город на шести судах.