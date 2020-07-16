16 июля в РК 60 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 16 июля в РК выявлены 60 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса на территории страны составило 13.672 человека. Особое беспокойство карантинных органов вызывает постоянный рост числа инфицированных, которые прибыли из-за рубежа. 16 июля 25 случаев COVID-19 обнаружены на карантинных контрольно-пропускных пунктах аэропортов и морских портов. Большое число инфицированных прибыли из Ирака. Случаи групповых заражений выявлены на морских судах с российскими экипажами, прибывших в порт Пусан. 24 случая инфекции обнаружены в столичном регионе: 15 – в провинции Кёнгидо, 9 – в Сеуле. В Кванчжу обнаружены 5 заболевших, в провинции Чечжудо – 3, в провинции Кёнсан-Намдо – 2, в Тэчжоне – 1. Число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом, составило 293 человека, 2 человека умерли за минувшие сутки. 64 человека выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина. Общее число выздоровевших составило 12.460 человек. Проходят лечение 919 человек. С 3 января по всей стране проведено в общей сложности 1.451.017 тестов на COVID-19.