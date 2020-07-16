Спикер парламента РК хочет встретиться с коллегой из КНДР

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Судьбу Корейского полуострова должны решать Юг и Север, а в качестве первого шага должны пройти переговоры между главами парламентов двух Корей. Об этом заявил в пятницу спикер Национального собрания РК Пак Пён Сок в своём обращении к депутатам по случаю 72-й годовщины принятия Конституции страны. Он подтвердил готовность обсуждать любые вопросы, касающиеся межкорейских отношений «искренне, непредвзято, в любое время и в любом месте». Спикер южнокорейского парламента предложил своему северокорейскому коллеге встретиться для того, чтобы объявить о приверженности миру и взаимопониманию на Корейском полуострове. Он уточнил, что в первую очередь хотел бы обсудить вопросы сотрудничества в таких областях как профилактика заболеваний, здравоохранение, сельское и лесное хозяйство, а также возобновление работы железных дорог, связывающих две Кореи.