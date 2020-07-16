Президент РК призвал поощрять розничных фондовых инвесторов

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Президент РК Мун Чжэ Ин считает необходимым продолжать поощрять розничных фондовых инвесторов с целью стимулирования рынка акций. Как сообщил в пятницу журналистам представитель администрации главы государства Кан Мин Сок, данное заявление было сделано в ответ на резкую реакцию на план правительства пересмотреть налоговое законодательство в сторону увеличения налога на прирост капитала, взимаемого с розничных инвесторов. Налоговая политика не должна отпугнуть розничных инвесторов и привести к сокращению фондового рынка, - считает президент. По его мнению, она должна быть «приемлемой» для людей, тем более, что пришло время «поощрять» розничных инвесторов, которые поддерживали отечественный фондовый рынок в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Министерство планирования и финансов объявило ранее о своих планах взимать налог в размере до 25% на ежегодный прирост капитала розничных инвесторов, превышающий 20 млн вон (16 тыс. долларов), начиная с 2023 года. Прирост капитала получается от продажи акций, облигаций, драгоценных металлов и имущества. Налог взимается с разницы между их текущей и начальной стоимостью.