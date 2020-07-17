Спикер парламента РК предложил обсудить поправки в Конституцию

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Как только страна преодолеет кризис, вызванный пандемией COVID-19, можно будет приступить к обсуждению поправок в Конституцию страны. Об этом заявил в пятницу спикер Национального собрания РК Пак Пён Сок в своём обращении к депутатам по случаю 72-й годовщины принятия Конституции. Он подчеркнул, что следующий год, который будет предшествовать президентским выборам 2022 года, является подходящим временем для пересмотра Основного закона страны, в котором должны быть отражены ценности современной эпохи. Коснувшись межкорейских отношений, Пак Пён Сок отметил, что судьбу Корейского полуострова должны решать Юг и Север, а в качестве первого шага должны пройти переговоры между главами парламентов двух Корей. Спикер выразил готовность обсуждать любые вопросы, касающиеся межкорейских отношений «искренне, непредвзято, в любое время и в любом месте». Он уточнил, что в первую очередь хотел бы обсудить вопросы сотрудничества в таких областях как профилактика заболеваний, здравоохранение, сельское и лесное хозяйство, а также возобновление работы железных дорог, связывающих две Кореи.