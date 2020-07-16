Премьер-министр РК призвал объявить 17 августа дополнительным выходным днём

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Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн предложил правительству страны рассмотреть вопрос об объявлении понедельника, 17 августа, дополнительным выходным днём. Выступая в воскресенье на заседании правительства, он отметил, что данное решение позволит жителям страны отдохнуть три дня подряд и одновременно стимулировать внутреннее потребление. Премьер-министр отметил также, что экономический спад продолжается, а люди устали от ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Кроме того, в этом году выходных дней меньше, чем обычно, поскольку ряд национальных праздников, которые не подпадают под действие закона о переносе праздничных дней, выпадают на субботу или воскресенье. Чон Сэ Гюн дал указание министерству труда и занятости как можно скорее решить вопрос о дополнительном выходном дне, чтобы жители страны могли отдохнуть с субботы 15 августа, когда отмечается День освобождения Кореи от японского колониального ига, по понедельник, 17 августа.