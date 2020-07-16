Решение о передаче «зелёного пояса» Сеула под жилую застройку не принято

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Администрации президента РК предстоит принять решение о передаче «зелёного пояса» Сеула под жилую застройку. Как сообщил в понедельник журналистам представитель президентской администрации, данный вопрос требует тщательного рассмотрения с учётом различных факторов. Как сообщил ранее начальник управления политики администрации президента Ким Сан Чжо, правящая Демократическая партия Тобуро и правительство предварительно согласовали вопрос о строительстве жилья в «зелёном поясе». Между тем, правительство призывает не торопиться с решением, хотя жилищная проблема в столичном регионе стоит достаточно остро. В мэрии Сеула с самого начала выступали против застройки «зелёного пояса». Между тем, большинство южнокорейцев выступают против использования «зелёного пояса» для решения жилищной проблемы. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого 17 июля агентством Realmeter среди тысячи жителей страны старше 18 лет, 60,4% респондентов выступают против строительства в «зелёном поясе», а 26,5% выступают в поддержку подобного плана. Против строительства выступают 61,8% опрошенных жителей Сеула, а 31,7% выступают в его поддержку. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.