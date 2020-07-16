Впервые за три недели в РК за сутки менее 30 случаев COVID-19

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Впервые за три недели в РК за сутки выявлено менее 30 новых случаев COVID-19. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, 19 июля в стране выявлены 26 новых случаев заболевания, а общее число заражённых с момента обнаружения вируса составило 13.771 человек. Шесть случаев инфекции обнаружены в столичном регионе: три – в Сеуле, два – в Инчхоне, один – в провинции Кёнгидо. По два случая заболевания подтверждены в Тэгу, а также в провинциях Чолла-Намдо и Кёнсан-Намдо, по одному – в Кванчжу, а также провинциях Чхунчхон-Намдо, Кёнсан-Пукто и Чолла-Пукто. 10 случаев COVID-19 обнаружены на карантинных контрольно-пропускных пунктах аэропортов и морских портов. В последнее время наблюдается устойчивый рост числа инфицированных, которые прибыли из-за рубежа. Они связаны главным образом с возвращением рабочих из Ирака и серией инфекций на морских судах с российскими экипажами, прибывших в порт Пусан. Число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом, составило 296 человек, один человек умер за минувшие сутки. 16 человек выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина. Общее число выздоровевших составило 12.572 человека. Проходят лечение 903 человека.