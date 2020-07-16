Долги южнокорейских домохозяйств по отношению к ВВП - самые высокие в мире

Photo : YONHAP News

Долги южнокорейских домохозяйств продолжают расти, и они являются самыми высокими в мире по отношению к национальному валовому внутреннему продукту (ВВП). Как сообщили в понедельник в Международном институте финансов, по состоянию на конец марта этого года долг домохозяйств РК составлял 97,9% ВВП страны. Это самый высокий показатель среди 39 индустриально развитых стран. На втором месте Великобритания с показателем 84,4%, далее следуют Гонконг (82,5%) и США (75,6%). Рост долгов домохозяйств составил в РК в первом квартале этого года 5,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Более высокие показатели лишь у Гонконга – 9% и Китая – 6,4%. По оценке Банка Кореи, отечественный ВВП сократился в первом квартале на 1,3% по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. Это самое большое сокращение за последние 10 лет. В условиях спада, вызванного пандемией COVID-19, южнокорейские компании увеличили объём заимствований. По состоянию на конец марта непогашенный долг нефинансовых компаний составил 104,6% процента ВВП, увеличившись за квартал на 7,4%.