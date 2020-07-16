Realmeter: Рейтинг президента РК – самый низкий за девять месяцев

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Уровень одобрения политики президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 44,8%, самого низкого уровня за последние девять месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter. В период с 13 по 17 июля опрошены 2.516 взрослых жителей разных регионов страны. Рейтинг действующего президента упал на 3,9% по сравнению с предыдущей неделей. Не одобряют его политику 51% опрошенных, что на 4,5% больше, чем на прошлой неделе. Примечательно, что уровень поддержки Мун Чжэ Ина жителями страны в возрасте 30-40 лет упал на 14,4%, составив лишь 42,6%. Положительный рейтинг главы государства среди женщин сократился на 6,6%, составив 44,1%. Среди жителей Сеула его популярность составила 39,6%, сократившись за неделю на 4,7%. На рейтинг действующего президента повлияли скандал вокруг самоубийства мэра Сеула Пак Вон Суна и неспособность правительства стабилизировать цены на недвижимость в столичном регионе. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро снизился на 4,4%, составив 35,3%. Оппозиционную Объединённую партию будущего поддержали 31% опрошенных, что 1,3% меньше, чем неделю назад. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,0% при уровне достоверности 95%.