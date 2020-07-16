Минобороны РК: Вопрос о сокращении войск США не обсуждался

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Вопрос о возможном сокращении американских войск на Корейском полуострове пока не обсуждался. Об этом заявил в понедельник представитель министерства обороны РК полковник Мун Хон Сик, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что Пентагон предложил Белому дому варианты сокращения численности американских войск в РК. Отвечая на вопрос о вероятности того, что эта тема будет обсуждаться в ходе запланированных переговоров министров обороны двух стран, представитель оборонного ведомства сообщил, что она не включена в повестку. Сеул и Вашингтон работают над организацией видеоконференции министров обороны. Конкретная дата пока не определена. Речь о сокращении численности войск зашла из-за того, что сторонам не удалось сузить разногласия по поводу распределения расходов на содержание американского военного контингента в РК. Между тем, командующий американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс назвал подобные разговоры «дикими спекулятивными заявлениями». Он подтвердил, что США в полной мере готовы обеспечить безопасность РК.