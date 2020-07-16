К 2025 году все работающие будут охвачены системой страхования занятости

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В рамках проекта «Новый курс», направленного на преодоление экономических последствий пандемии COVID-19, к 2025 году планируется охватить системой страхования занятости всех работающих граждан. Как сообщили в понедельник в министерстве труда и занятости, через пять лет подписчиками программы государственного страхования занятости будут около 21 млн человек, в том числе, временные и внештатные работники. План не рассчитан на военнослужащих, государственных служащих и преподавателей частных учебных заведений, для которых имеются отдельные программы страхования. Между тем, он охватит работающих по контракту, в том числе, курьеров, страховых агентов, а также обеспечивающих уход за престарелыми и инвалидами. Представители данных категорий работающих получат право на пособия по безработице в случае увольнения, на получение государственных субсидий в связи с рождением ребёнка, на отпуск по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком. В рамках проекта «Новый курс» планируется также расширить программы страхования от несчастных случаев на производстве и выплачивать государственные субсидии лицам с низким доходом, ищущим работу.