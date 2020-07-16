Иран угрожает РК судебным иском за неоплаченные поставки нефти

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Иран может подать судебный иск в отношении РК, если не будет погашен долг за поставки нефти. Об этом заявил в воскресенье представитель МИД Ирана, пояснив, что южнокорейская сторона заблокировала платежи под давлением США. По словам представителя иранского МИД, отношения между Вашингтоном и Сеулом напоминают «отношения между господином и слугой», поэтому РК следует «незаконным» американским санкциям. Тегеран неоднократно призывал Сеул разморозить платежи, проявить искренность на переговорах и выполнять свои обязательства,- напомнил представитель МИД. РК с 2010 года оплачивала поставки нефти через счета, которые Центральный банк Ирана открыл в южнокорейских банках Ури и Киоп. Однако в сентябре прошлого года, когда США ужесточили санкции против Ирана, эти счета на общую сумму около 7 млрд долларов были заморожены.