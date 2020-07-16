Президент РК распорядился сохранить «зелёный пояс» Сеула

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Президент РК Мун Чжэ Ин распорядился сохранить «зелёный пояс» Сеула, категорически отклонив призывы частично использовать его территорию для строительства жилья. Как сообщили в понедельник в администрации президента РК, глава государства высказал данную позицию во время еженедельной встречи с премьер-министром страны Чон Сэ Гюном. Президент и глава правительства согласились с необходимостью найти пригодные для строительства жилья земельные участки, которые принадлежат государству. Правительство ищет землю для строительства в ответ на резкий рост цен на жильё в Сеуле и близлежащих городах. В качестве одного из вариантов решения проблемы называли застройку «зелёного пояса» вокруг столицы. На решение президента могли повлиять результаты опроса, проведённого 17 июля агентством Realmeter среди тысячи жителей страны старше 18 лет. 60,4% респондентов выступили против строительства в «зелёном поясе», и лишь 26,5% поддержали данный план. Против строительства выступили 61,8% опрошенных жителей Сеула, и лишь 31,7% его поддержали. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.