Национальное собрание РК приступило к полноценной работе

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20 июля Национальное собрание РК 21-го созыва приступило к полноценной работе. Первым на внеочередном пленарном заседании выступил лидер фракции правящей Демократической партии Тобуро Ким Тхэ Нён. Он подчеркнул необходимость применения новых подходов к управлению страной в условиях пандемии COVID-19, которая, согласно прогнозам, будет продолжаться. Он отметил необходимость внесения изменений в ряд законов с целью поддержки реализации правительственного проекта «Новый курс». Это, в частности, обеспечение всеобщего страхования занятости и стабилизация рынка недвижимости. Что касается межкорейских отношений, то в качестве первоочередных мер для их вывода из тупика Ким Тхэ Нён предложил активизировать сотрудничество в области здравоохранения, возобновить туристическую программу в горах Кымгансан и работу Кэсонского индустриального комплекса. 20-21 июля перед депутатами выступают лидеры политических партий, 22 июля начнётся заслушивание отчётов глав правительственных учреждений.