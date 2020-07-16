Инвестиции в иностранные ценные бумаги достигли нового максимума

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Объём инвестиций в ценные бумаги зарубежных компаний увеличились в РК в первой половине этого года до рекордно высокого уровня благодаря оживлённым покупкам акций. Согласно данным Корейского депозитария ценных бумаг, операции с зарубежными ценными бумагами за период с января по июнь оцениваются в 142 млрд 400 млн долларов. Это на 63,4% больше, чем во второй половине прошлого года, а также самый высокий показатель за полугодие с начала отслеживания данных в 2011 году. Рост вызван прямыми покупками южнокорейскими инвесторами зарубежных акций на сумму 70 млрд 900 млн долларов. При этом наибольшая доля приходится на акции компаний США – 62 млрд 300 млн долларов. Среди них на первом месте акции производителя электромобилей Tesla Motors, на втором – Microsoft, на третьем - Apple.