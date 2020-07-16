Основные индексы Корейской биржи немного понизились

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Главный индекс Корейской биржи KOSPI понизился по итогам торгов в понедельник на 2,99 пункта или 0,14%, закрывшись на уровне 2.198,20 пункта. Объем торгов был высоким - продано 675 млн акций стоимостью 11 трлн 800 млрд вон (9 млрд 800 млн долларов). На прошлой неделе индекс вырос на 2,4% на фоне надежд на меры стимулирования в основных экономиках. По мнению аналитиков, фондовый рынок может оставаться в состоянии неопределённости пока не будет одобрен законопроект о стимулировании экономики США. Акции Samsung Electronics подешевели на 0,37%, SK hynix – на 0,84%, Samsung BioLogics - на 0,54%. Между тем, акции Hyundai Motor подорожали на 3,4%, а Kia Motors – на 3,26%. Курс отечественной валюты составил по итогам торгов 1.203 воны за доллар, что на 1,9 воны выше уровня закрытия предыдущей сессии.