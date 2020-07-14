Первый спутник связи для вооружённых сил РК успешно запущен

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Спутник связи Anasis-II, предназначенный для вооружённых сил РК, успешно запущен 20 июля в 17:30 по времени восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. После отделения от ракеты на высоте около 630 км над экватором спутник успешно связался с космическим центром во французском городе Тулуза. Ожидается, что через две недели он достигнет заданной орбиты в 36 тыс. км. Аппарат предназначен для обеспечения защищённой связи, устойчивой к помехам. Anasis-II заменит спутник Anasis-I, используемый как в гражданских, так и в военных целях, - сообщили в Корейском агентстве оборонного развития. Ранее ожидалось, что старт состоится 14 июля, однако компания SpaceX отложила его для дополнительной проверки второй ступени ракеты-носителя.