Рост цен южнокорейских производителей в июне – максимальный за два года

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Индекс цен южнокорейских производителей на все товары и услуги составил в июне 102,52 пункта, что на 0,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Как сообщили во вторник в Банке Кореи, это максимальный рост с августа 2018 года. Он стал возможен благодаря восстановлению мировых цен на нефть, что подтолкнуло рост цен на промышленные товары. Цены производителей служат ключевым барометром будущей инфляции, которая остаётся на крайне низком уровне с тех пор, как 20 января начали поступать сообщения о первых случаях COVID-19. Оставаясь дома и избегая скоплений людей, жители страны резко сократили расходы. Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию снизился в июне на 1,6%, а индекс для сектора услуг вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.