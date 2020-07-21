17 августа в РК объявлен дополнительный выходной день

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Правительство РК приняло во вторник решение объявить понедельник, 17 августа, дополнительным выходным днём. Это даст возможность жителям страны отдохнуть три дня подряд – с субботы 15 августа, когда отмечается День освобождения Кореи от японского колониального ига, по понедельник, 17 августа, одновременно стимулируя внутреннее потребление. Выступая на заседании правительства, президент страны Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что трёхдневный отдых даст народу страны передышку в напряжённой борьбе с пандемией COVID-19. Принимая решение о дополнительном дне отдыха, правительство учло, что в этом году выходных дней меньше, чем обычно, поскольку ряд национальных праздников, которые не подпадают под действие закона о переносе праздничных дней, выпадают на субботу или воскресенье.