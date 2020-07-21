Число новых случаев COVID-19 снова увеличилось

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 20 июля в стране выявлены 45 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 13.816 человек. 23 случая заболевания выявлены в столичном регионе: 21 - в Сеуле, два - в провинции Кёнгидо. Два случая инфекции подтверждены в Тэгу, по одному – в провинциях Кёнсан-Пукто и Чечжудо. В остальных регионах страны ситуация благоприятная. 18 случаев COVID-19 обнаружены на карантинных контрольно-пропускных пунктах аэропортов и морских портов. Карантинные власти не прогнозируют новую мощную волну пандемии, но рекомендуют соблюдать повышенную осторожность в период летних отпусков, когда возрастает интенсивность поездок по стране. Число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом, не изменилось, по-прежнему составляя 296 человек. Коэффициент смертности - 2,14%. За минувшие сутки 71 человек завершил лечение, в результате чего общее число выздоровевших составило 12.643 человека. 91,5% пациентов полностью вылечились. Проходят лечение 877 человек. Протестированы на COVID-19 1.482.390 человек, что составляет около 3% населения страны.