Министры обороны РК и США не обсуждали сокращение войск

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Министры обороны РК и США Чон Гён Ду и Марк Эспер провели во вторник телефонный разговор. Он состоялся через несколько дней после того, как появилась информация о том, что Пентагон представил Белому дому варианты сокращения численности войск в РК из-за тупика на переговорах по распределению расходов на их содержание. Как сообщил журналистам представитель министерства обороны РК полковник Мун Хон Сик, участники телефонного разговора не затрагивали вопросы, касающиеся численности американских войск. Он отметил, что Сеул и Вашингтон разделяют общую точку зрения о важной роли американских вооружённых сил в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. В ходе телефонного разговора достигнута договорённость о скорейшем заключении нового соглашения о распределении расходов. Министры затронули также такие вопросы как проведение совместных летних военных манёвров и передача Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Они поделились оценками ситуации на Корейском полуострове, договорились продолжать дипломатические усилия по денуклеаризации Северной Кореи, поддерживать готовность военного альянса РК и США, чтобы своевременно отреагировать на изменения ситуации,- сообщил представитель южнокорейского военного ведомства.