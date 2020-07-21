Оппозиция критикует политику правительства в сфере недвижимости

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Нынешнее правительство уже увеличило налог на имущество и теперь намерено повысить налог с доходов при его продаже. Об этом заявил во вторник в своём выступлении на пленарном заседании Национального собрания лидер парламентской фракции оппозиционной Объединённой партии будущего Чу Хо Ён. Он назвал политику правительства в сфере недвижимости «провальной», призвав ослабить регулирование и увеличить предложение жилья как способ стабилизации рынка. Лидер оппозиции призвал администрацию президента отправить в отставку министра сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми. Охарактеризовав политику нынешней администрации как «лицемерную», Чу Хо Ён потребовал официального парламентского расследования внезапной смерти мэра Сеула Пак Вон Суна. Коснувшись политики Сеула в отношении Северной Кореи, Чу Хо Ён отметил, что она «полностью провалилась вместе с уничтожением межкорейского пункта оперативной связи в Кэсоне и оскорблениями со стороны Севера в адрес Юга». 21 июля завершаются выступления лидеров политических партий перед депутатами, а 22 июля в Национальном собрании начнётся заслушивание отчётов глав правительственных учреждений.