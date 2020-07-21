Администрация президента РК пока не высказывается о полном переводе столицы из Сеула

Администрация президента РК подождёт результатов дискуссии политических партий по поводу переноса в административный город Сэчжон Национального собрания, президентской администрации и всех правительственных учреждений. Об этом заявил в понедельник представитель президентской администрации в ответ на призыв лидера парламентской фракции правящей Демократической партии Тобуро Ким Тхэ Нёна перевести столицу из Сеула в Сэчжон, чтобы противостоять растущим ценам на жильё в столичном регионе. Представитель администрации президента заявил также, что принять окончательное решение можно будет лишь с учётом мнений Национального собрания и общественности. Он отказался отвечать на вопрос о том, консультировался ли Ким Тхэ Нён с администрацией президента, прежде чем высказывать предложение о переносе столицы.