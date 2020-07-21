РК выразила сожаление в связи с угрозой Ирана передать дело о замороженных активах в суд

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Директор департамента стран Африки и Ближнего Востока МИД РК Ко Гён Сок вызвал во вторник посла Ирана в Сеуле Саида Бадамчи Шабестари. Как сообщил представитель внешнеполитического ведомства, от имени правительства РК он выразил сожаление в связи с «неуместными угрозами» Тегерана подать в Международный суд иск по поводу иранских активов, замороженных в южнокорейских банках. Посол в ответ попросил проявить понимание, подчеркнув, что это не официальная позиция правительства Ирана. Активы Ирана на двух счетах в южнокорейских банках, которые составляют в общей сложности 7 млрд долларов, заморожены с сентября прошлого года в рамках американских санкций, запрещающих расчёты с Ираном в долларах. Из-за экономических трудностей, вызванных санкциями и пандемией COVID-19, Иран призывает РК разблокировать замороженные активы на банковских счетах.